Portakallı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı baldo pirinç
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet portakalın suyu
1 su bardağı sıcak su
1 adet kesme şeker
tuz
YAPILIŞI
Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat dinlendirip, süzün. Tereyağını tencerede eritin. Pirinç ve tuzu ilave edip, karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, sıcak su ve kesme şekeri ekleyin. Önce yüksek, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Dilerseniz kavrulmuş bademle süsleyip, servis yapın.