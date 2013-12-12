Portakallı Ve Bademli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat beklettikten sonra iyice yıkayıp süzün. Tencereye birer kaşık tereyağı ve sıvıyağı alıp 2 bardak su ilave edin. Kaynayınca tuz, havuç ve pirinci katıp karıştırın. Portakal reçelini ekleyip ocağı kısın ve 10 dakika pişirin. Diğer tarafta bademleri 1 kaşık sıvıyağda kavurun. Pişen pilavın üzerine bademleri ve portakal kabuğunu yerleştirin. Karıştırarak servis yapın.