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Sofra / Pilavlar / Portakallı Ve Bademli Pilav

Portakallı Ve Bademli Pilav

Portakallı Ve Bademli Pilav
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı California Calrose pirinci

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı portakal reçeli

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet küçük boy havuç

1 su bardağı kabukları soyulmuş badem

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat beklettikten sonra iyice yıkayıp süzün. Tencereye birer kaşık tereyağı ve sıvıyağı alıp 2 bardak su ilave edin. Kaynayınca tuz, havuç ve pirinci katıp karıştırın. Portakal reçelini ekleyip ocağı kısın ve 10 dakika pişirin. Diğer tarafta bademleri 1 kaşık sıvıyağda kavurun. Pişen pilavın üzerine bademleri ve portakal kabuğunu yerleştirin. Karıştırarak servis yapın.
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