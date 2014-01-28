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Pratik Pilav

Pratik Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg pirinç

2 adet et suyu tableti

4 su bardağı su

2 adet sosis

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. İçine et suyu tabletlerini atın. Bir müddet bekletip, ayıklanıp, yıkanmış pirinci ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Pilav suyunu çekene kadar, kısık ateşte pişirin. Demlenmeye bırakın. Bu arada sosisleri halka biçiminde doğrayıp, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış, yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ile birlikte pilavın üzerini süsleyerek servis yapın.
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