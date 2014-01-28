Pratik Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. İçine et suyu tabletlerini atın. Bir müddet bekletip, ayıklanıp, yıkanmış pirinci ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Pilav suyunu çekene kadar, kısık ateşte pişirin. Demlenmeye bırakın. Bu arada sosisleri halka biçiminde doğrayıp, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış, yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ile birlikte pilavın üzerini süsleyerek servis yapın.