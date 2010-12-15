Pulut İnti (Hindistanceviziyle süslü yapışkan pirinç paketleri)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp su tamamen berraklaşana kadar birkaç defa yıkayın. Pirincin üzerini kapayacak kadar su koyup bir gece bekletin. Ertesi gün pirinci bir kez daha yıkayın ve süzün. Pirinci bir kek kalıbına veya ısıya dayanıklı bir kaba alın. Tuz ve hindistan cevizi sütünü karıştırın ve pirincin üzerine dökün. Pirinci 30 dakika buharlı pişiricide pişirin. Muz yapraklarını düzgünce sıcak suya batırarak yumuşatın. Sıcak suya batırmış olduğunuz yaprakları kurulayın ve 4x4 cm'lik 12 adet kare ve 10x14 cm ebatında 12 adet dikdörtgen şeklinde kesin. Yemek kaşığı ile pirinci her dikdörtgenin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Tepeleme dolu bir çay kaşığı hindistan cevizini her kare yaprağın üzerine koyun ve bunu da pirincin üzerine yerleştirin. Yaprakların uçları karşılıklı gelecek şekilde katlayın. Bu arada esmer şekeri ve suyu bir kaba alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başlayıp şurup kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Pandan yaprağını ve kalan hindistan cevizi rendesini şerbete ekleyin. Kısık ateşte iyice koyulaşana ve lapa gibi olana kadar 10-15 dakika pişirin (sıvı kısmın çoğu buharlaşmış olmalı). Soğutun ve pirinç paketleri ile birlikte servis yapın.