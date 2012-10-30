Renkli Pilav

1- Eti kuşbaşından biraz daha küçük doğrayıp bir tencereye alın. Kendi suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine su ilave edip yumuşayıncaya kadar (ocaktan almaya 5 dakika kala tuz ve karabiber ilave ederek) haşlayın.

2- Havuçları temizleyip küp doğrayın. Bir çorba kaşığı sıvı yağı küçük bir tencereye alıp, havuçları soteleyin. Kabakları temizleyip, sebze soyacağı ile boydan boya ince dilimler çıkarın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kalan sıvı-yağla arada sırada yağlayıp, kabak dilimlerini önlü arkalı hafifçe kızartın. Safranı yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin.

3- Tereyağının yarısını bir tencereye alıp pirincin yarısını üzerine ekleyin. Rengi beyazlaşana kadar karıştırarak kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve safranı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kapağını kapatıp, kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Kıyılmış dereotu ilave edip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmeye bırakın.

4- Kalan tereyağını ayrı bir tencereye alın ve kalan pirinci ilave edip beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Eti ve 2 çorba kaşığını kenara ayırdığınız havucu ilave edin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin.

5- Kelepçeli bir kabı suyla ıslatıp safranlı pilavı elinizle bastırarak kabın dibine yerleştirin. Kabaklardan 5- 6 dilimini ayırıp, kalanlarını safranlı pilavın üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin. Etli pilavı kabakların üzerine koyup düzeltin. Kalıbı servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Ayırdığınız kabak ve havuçla süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.