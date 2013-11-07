Saçaklı Pilav

Tel şehriyeyi 2 çorba kaşığı eritilmiş margarinde kavurun. Şehriyenin rengi dönünce kıyılmış kırmızı ve dolmalık biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Kalan 1 çorba kaşığı margarini ilave edip karıştırın. Yıkanmış pirinç ve jel tavuk suyu ekleyip, pirinç kaşıktan tel tel dökülene dek kavurun. Üzerini bir parmak geçecek kadar kaynar su, fesleğen, karabiber ve tuz ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç göz göz olana dek kısık ateşte pişirin.Diğer taraftan kuşkonmazları tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzdürüp, yarım çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Ocaktan almaya yakın domates ilave edin. Domateslerin kabukları soyulmaya başlayınca, ocağın altını kapatın. Kuşkonmazları servis tabağına yerleştirin. Lagos balığını kalan sıvı yağda önlü arkalı pişirip, servis tabağındaki kuşkonmazların üzerine koyun.Pilavı servis tabağına alın. Üzerine domates yerleştirip servis yapın.