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Saçaklı Pilav

Saçaklı Pilav
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı tel şehriye

3 çorba kaşığı margarin

2 adet kırmızı biber

2 adet dolmalık biber

1 adet jel tavuk suyu

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya

3-4 dal taze fesleğen

Taze çekilmiş karabiber

Tuz

Her porsiyon için:

6 adet kuşkonmaz

1 çorba kaşığı sıvı yağ

3 adet kiraz domates

1 parça lagos balığı

YAPILIŞI

Tel şehriyeyi 2 çorba kaşığı eritilmiş margarinde kavurun. Şehriyenin rengi dönünce kıyılmış kırmızı ve dolmalık biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Kalan 1 çorba kaşığı margarini ilave edip karıştırın. Yıkanmış pirinç ve jel tavuk suyu ekleyip, pirinç kaşıktan tel tel dökülene dek kavurun. Üzerini bir parmak geçecek kadar kaynar su, fesleğen, karabiber ve tuz ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç göz göz olana dek kısık ateşte pişirin.Diğer taraftan kuşkonmazları tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Suyunu süzdürüp, yarım çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Ocaktan almaya yakın domates ilave edin. Domateslerin kabukları soyulmaya başlayınca, ocağın altını kapatın. Kuşkonmazları servis tabağına yerleştirin. Lagos balığını kalan sıvı yağda önlü arkalı pişirip, servis tabağındaki kuşkonmazların üzerine koyun.Pilavı servis tabağına alın. Üzerine domates yerleştirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Saçaklı pilavı ocaktan aldıktan sonra göz göz olan boşluklara çok az miktarda zeytinyağı dökün. 2 dakika dinlendirdikten sonra karıştırın. Pilavınızın çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemi tüm pilav çeşitleri için deneyebilirsiniz. Saçaklı pilavı ekşi bir sos çeşidiyle servis edebilirsiniz.
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