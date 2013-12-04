Safranlı Kuruüzümlü İç Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
300 gram hindi ciğeri
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet soğan
4 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı kuru üzüm
1 çay kaşığı safran
1 tatlı kaşığı toz şeker
Üç buçuk su bardağı tavuk suyu
Yarım su bardağı kabukları soyulmuş badem
2 çorba kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı kıyılmış taze nane
Yarım tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Küp doğranmış ciğeri sıvı yağda kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Islatılmış pirinç, kuru üzüm, safran ve toz şeker ilave edip karıştırın. Tavuk suyu ekleyip, tuzunu ayarlayın.Tencerenin kapağını kapatıp, pilav suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Bademi kalan 1 çorba kaşığı tereyağında kavurup pilava ekleyin. Ciğer, tarçın, kimyon, yenibahar, karabiber ve taze nane ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp, 5 dakika dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.