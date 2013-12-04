Safranlı Kuruüzümlü İç Pilav

Küp doğranmış ciğeri sıvı yağda kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Islatılmış pirinç, kuru üzüm, safran ve toz şeker ilave edip karıştırın. Tavuk suyu ekleyip, tuzunu ayarlayın.Tencerenin kapağını kapatıp, pilav suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Bademi kalan 1 çorba kaşığı tereyağında kavurup pilava ekleyin. Ciğer, tarçın, kimyon, yenibahar, karabiber ve taze nane ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp, 5 dakika dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.