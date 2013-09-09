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Sofra / Pilavlar / Safranlı Mantarlı Pilav

Safranlı Mantarlı Pilav

Safranlı Mantarlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

10 adet mantar

Yarım çay bardağı kuşüzümü

1 tatlı kaşığı safran

3 su bardağı su

4-5 dal dereotu

Tuz

Süslemek için:

Dereotu

YAPILIŞI

Yağı bir tencerede eritin. 2 su bardağı pirinci ekleyip, tahta kaşıkla 1-2 dakika kavurun. Mantarları dilimleyin ve 1 tatlı kaşığı safranla birlikte pirince ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Tuzunu ayarlayın. Pirincin üzerine 3 su bardağı su ve yarım çay bardağı kuş üzümünü de ekleyerek kısık ateşte pişirin. 5 dakika dinlendirin. Dereotunu incecik kıyıp, pilava ekleyin. Pilavı derin bir kaseye doldurun. Kaseyi servis tabağına ters çevirin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.
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