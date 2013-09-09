Safranlı Mantarlı Pilav

Yağı bir tencerede eritin. 2 su bardağı pirinci ekleyip, tahta kaşıkla 1-2 dakika kavurun. Mantarları dilimleyin ve 1 tatlı kaşığı safranla birlikte pirince ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Tuzunu ayarlayın. Pirincin üzerine 3 su bardağı su ve yarım çay bardağı kuş üzümünü de ekleyerek kısık ateşte pişirin. 5 dakika dinlendirin. Dereotunu incecik kıyıp, pilava ekleyin. Pilavı derin bir kaseye doldurun. Kaseyi servis tabağına ters çevirin. Dereotu ile süsleyip servis yapın.