Safranlı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 adet küçük boy soğan
1 tatlı kaşığı safran
Üç buçuk su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
Tuz
YAPILIŞI
Pirinci ılık suda yarım saat bekletip süzün. Soğanı küp doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine su ve 1 tatlı kaşığı safranı ekleyin. Su kaynadığında 2 su bardağı pirinci atın. Tuz ve toz kırmızıbiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra dinlendirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Safranlı pilavı pişirdikten sonra ortası delik bir kalıba bastırarak yerleştirip, ters çevirerek servis tabağına çıkarabilirsiniz.