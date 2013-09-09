Safranlı Pilav

Pirinci ılık suda yarım saat bekletip süzün. Soğanı küp doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine su ve 1 tatlı kaşığı safranı ekleyin. Su kaynadığında 2 su bardağı pirinci atın. Tuz ve toz kırmızıbiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra dinlendirip servis yapın.