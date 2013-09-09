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Sofra / Pilavlar / Safranlı Pilav

Safranlı Pilav

Safranlı Pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet küçük boy soğan

1 tatlı kaşığı safran

Üç buçuk su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda yarım saat bekletip süzün. Soğanı küp doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine su ve 1 tatlı kaşığı safranı ekleyin. Su kaynadığında 2 su bardağı pirinci atın. Tuz ve toz kırmızıbiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra dinlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Safranlı pilavı pişirdikten sonra ortası delik bir kalıba bastırarak yerleştirip, ters çevirerek servis tabağına çıkarabilirsiniz.
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