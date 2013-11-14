Safranlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle safranı 1 su bardağı ılık suyun içinde 15 dakika bekletin. Pirinci tuz eklediğiniz sıcak suda 15 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. Kestanelerin üst kısmına bıçakla artı işareti yapın ve sıcak suda 1 saat bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve ısıya dayanıklı bir kaba dizin. Üzerini alüminyum folyo ile sarın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra kabuklarını soyup, bir kenara alın. Bademleri kaynar suda 10 dakika bekletin ve kabuklarını soyun. Sıvı yağı bir tavaya alıp, kısık ateşte bademleri rengi dönene kadar kavurun. Tereyağını başka bir tencereye alıp, eritin. Pirinci katarak 2-3 dakika çevirin. Kıyılmış havuç, bezelye ve bademi katın. Üzerine safranlı su, et suyu veya tavuk suyu ve kesme şekeri ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek yüksek daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve kestaneyi ekleyip, 10 dakika demlenmeye bırakın. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.