Safranlı Pilav

Sofra Tarifi

1 su bardağı ince, uzun taneli pirinç İki tutam safran Bir buçuk su bardağı sıcak su 1 çorba kaşığı tereyağı Tuz

YAPILIŞI

İki tutam safranı, bir buçuk su bardağı sıcak suyla karıştırın. Tereyağını bir tencerede eritin. Yağ kızdıktan sonra yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika kavurduktan sonra safran eklediğiniz sıcak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. 15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.