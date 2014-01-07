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Safranlı Pilav

Safranlı Pilav
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince, uzun taneli pirinç

İki tutam safran

Bir buçuk su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI

İki tutam safranı, bir buçuk su bardağı sıcak suyla karıştırın. Tereyağını bir tencerede eritin. Yağ kızdıktan sonra yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika kavurduktan sonra safran eklediğiniz sıcak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. 15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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