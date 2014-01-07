Safranlı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince, uzun taneli pirinç
İki tutam safran
Bir buçuk su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
YAPILIŞI
İki tutam safranı, bir buçuk su bardağı sıcak suyla karıştırın. Tereyağını bir tencerede eritin. Yağ kızdıktan sonra yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika kavurduktan sonra safran eklediğiniz sıcak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. 15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.