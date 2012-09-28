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Sofra / Pilavlar / Safranlı Pilav

Safranlı Pilav

Safranlı Pilav
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

1 su bardağı pirinç

1 tutam safran

Birkaç dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

3,5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Yağı eritip, yıkanmış pirinci ekleyin. Tuz ilave ederek pirinçler tane tane ayrışana dek kavurun. Sıcak sudan bir bardak ayırın ve safranı içerisine atın. 2 su bardağı sıcak su ve safranlı suyu pirinçlere ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlendikten sonra pul biber ve kıyılmış maydanozla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pilavınızın tane tane olması için pirinci nişastası gidene kadar bol suda yıkayın ve Teremyağ’da kavurma işlemini, pirinçler tane tane olana dek sürdürün. Ayrıca safranı pilava doğrudan katabileceğiniz gibi sıcak suda yarım saat beklettikten sonra da ekleyebilirsiniz.
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