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Sofra / Pilavlar / Safranlı Risotto

Safranlı Risotto

Safranlı Risotto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet soğan

1 su bardağı risotto pirinci

1 çay kaşığı safran

2 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavada kızdırıp, küp doğranmış soğanları ilave edin. Pirinçleri de ekleyip, hepsini 2 dakika kadar kavurun. Safranı ilave edin. Karıştırarak suyunu çekmesini bekleyin. Ardından azar azar tavuk suyunu ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de ekleyin. Suyunu çektikten sonra, ateşten almadan önce tereyağını ekleyin. Yağ eriyince ateşten alıp servis yapın.
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