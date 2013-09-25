Safranlı Risotto

Zeytinyağını tavada kızdırıp, küp doğranmış soğanları ilave edin. Pirinçleri de ekleyip, hepsini 2 dakika kadar kavurun. Safranı ilave edin. Karıştırarak suyunu çekmesini bekleyin. Ardından azar azar tavuk suyunu ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de ekleyin. Suyunu çektikten sonra, ateşten almadan önce tereyağını ekleyin. Yağ eriyince ateşten alıp servis yapın.