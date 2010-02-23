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Sofra / Pilavlar / Safranlı Vezir Pilavı

Safranlı Vezir Pilavı

Safranlı Vezir Pilavı
  • 10 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Üç buçuk çorba kaşığından

az tereyağı

100 gram tavuk kemiği

1 adet soğan

150 gram haşlanmış mantar

3 adet domates

1 çay kaşığı toz safran, tuz

YAPILIŞI

Pilav suyu elde etmek için, tavuk kemiklerini ve soğanı su dolu bir tencerede kaynatın. Pirinci daha sonra yıkayın. Tereyağında pirinci kavurup tuz ve üzerine üç su bardağı tavuk suyunu ilave edin. 5 dakika kadar tencerenizi kapağı kapalı olarak ocakta tutun. Daha sonra üstüne doğranmış mantarı, kabukları soyulup minik küpler haline getirilen domatesleri atın. Tuzu ve safranı serpin. Tencerenin yine kapağını kapatıp pilavı dinlendirin. 15-20 dakika sonra pilavı karıştırarak servis yapın.
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