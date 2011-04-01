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Saltanat Pilavı

Saltanat Pilavı
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

Saltanat Pilavı



Köfte malzemeleri:

300 gr. kıyma

1 yumurta

1 fincan galeta unu

Karabiber ,kırmızıbiber

1 adet kuru soğan



Pilav malzemeleri

1 çorba kaşığı tereyağ

2 su bardağı pirinç



4-5 kök ıspanak

2 adet havuç

YAPILIŞI

Yapılışı:Köfte malzemeleri karıştırılıp yoğurularak minik minik köfteler hazırlanır .Minik köfteler kızgın yağda veya fırında pişirilir.Pilavımızıda 3 su bardağı su ile pişiriyoruz.Havuç ve ıspanağımızıda ayrı ayrı soteliyoruz.Pilavımızı ikiye bölüyoruz.Bir kısmını ıspanak ile karıştırıyoruz. Kalan pilavıda sotelediğimiz havuç ile karıştıryoruz.Kek kalıbının dibine kızartılmış köfteler yerleştirilir.Üzerine havuçlu pilav en üste ıspanaklı pilav karışımı konulur ve bastırılır.Servis tabağına ters çevrilip servis yapılır..Afiyet olsun ..

PÜF NOKTASI

ailecek tükettiğimiz bir lezzet herkese afiyet olsun..
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