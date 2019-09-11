Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi

Geniş bir tavaya iki çorba kaşığı zeytinyağını alın. Üzerine kıyılmış sarmısak ve küp doğranmış soğanı alın ve iki dakika kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyip hepsini birlikte beş dakika daha kavurun. Kıyılmış kırmızı biber, kereviz sapı, pancar sapı ve 1 çay kaşığı tuz koyup 10 dakika birlikte pişirin. Taze bezelyeyi küçük bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa oturtun. Haşladıktan sonra süzün ve kenara alın. Pilav tenceresine kalan zeytinyağını ve arpa şehriyeyi koyun. Karıştırarak esmerleşinceye kadar kavurun. Havuçlu karışımı ve bezelyeyi ekleyip iyice karıştırın. 3 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber ekleyip suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika pişirin. Pilavı sıcak veya soğuk olarak servisedebilirsiniz