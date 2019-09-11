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Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi

Pilav, Türk mutfağının klasikleşen yemek tariflerdendir. Özellikle etli yemeklerin yanında sıklıkla tercih edilir. Kolay tarifi ve tane tane lezzetiyle dilerseniz tek başına yiyebileceğiniz sebzeli arpa şehriye pilavı tarifi...
Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

6 çorba kaşığı zeytinyağı

4 diş sarmısak

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

2 adet kereviz sapı

4 adet pancar sapı

1 su bardağı taze bezelye (50 gram)

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı + 1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Geniş bir tavaya iki çorba kaşığı zeytinyağını alın. Üzerine kıyılmış sarmısak ve küp doğranmış soğanı alın ve iki dakika kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyip hepsini birlikte beş dakika daha kavurun. Kıyılmış kırmızı biber, kereviz sapı, pancar sapı ve 1 çay kaşığı tuz koyup 10 dakika birlikte pişirin. Taze bezelyeyi küçük bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa oturtun. Haşladıktan sonra süzün ve kenara alın. Pilav tenceresine kalan zeytinyağını ve arpa şehriyeyi koyun. Karıştırarak esmerleşinceye kadar kavurun. Havuçlu karışımı ve bezelyeyi ekleyip iyice karıştırın. 3 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber ekleyip suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika pişirin. Pilavı sıcak veya soğuk olarak servisedebilirsiniz

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