Sebzeli Bulgur Pilavı

Mercimeği yıkayıp, düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzün. Tencerede 1 çorba kaşığı zeytinyağında küp doğranmış soğanı kavurup bulguru ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra karışıma salçayı ekleyip, 2 su bardağı ılık su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bir başka tencereye kalan zeytinyağını alın. İnce kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri,ince kıyılmış samısakla birlikte 2-3 dakika çevirin. Renklerinin canlı kalması hem sebzelerin vitaminlerini koruması hem de güzel görünmesi açısından önemli! Pilavınız suyunu çektikten sonra sebzeleri ve mercimeği ekleyin. Birkaç dakika pişirdikten sonra demlenmeye bırakın.