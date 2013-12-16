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Sebzeli Bulgur Pilavı

Sebzeli Bulgur Pilavı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kepekli bulgur

1 adet soğan,

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım çorba kaşığı biber

Yarım çorba domates salçası karışımı

2 çorba kaşığı zeytinyağı,

1 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet sarımsak,

yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp, düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzün. Tencerede 1 çorba kaşığı zeytinyağında küp doğranmış soğanı kavurup bulguru ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra karışıma salçayı ekleyip, 2 su bardağı ılık su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bir başka tencereye kalan zeytinyağını alın. İnce kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri,ince kıyılmış samısakla birlikte 2-3 dakika çevirin. Renklerinin canlı kalması hem sebzelerin vitaminlerini koruması hem de güzel görünmesi açısından önemli! Pilavınız suyunu çektikten sonra sebzeleri ve mercimeği ekleyin. Birkaç dakika pişirdikten sonra demlenmeye bırakın.

PÜF NOKTASI

*Not: Kepekli diyet bulgur, sert durum buğdayının kepeği üzerinde bırakılmış halidir. Kepeğin kan değerini ve kandaki yağları düşürücü etkisinin yanında, mide ve bağırsak kanserini önleyici yönü de bulunuyor.
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