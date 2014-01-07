Sebzeli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çay bardağı ince bulgur
1 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet orta boy domates
2 su bardağı su
1 adet küçük boy kabak
3 adet sivri biber
Tuz
YAPILIŞI
İnce kıyılmış soğanı, sıvı yağ ve tereyağı karışımında hafif pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 2-3 dakika pişmeye bırakın. Suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Diğer taraftan kabağı soyup, küp şeklinde doğrayın. Sivri biberleri incecik kıyın. Su kaynayınca kabak, sivri biber ve yıkanmış ince bulguru katın. Önce orta, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocağın altını kapatın ve tuzunu ekleyin. Üzerini kağıt havlu ile örtün ve 20 dakika demlenmeye bırakın.