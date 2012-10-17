Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE pirinci tuzlu sıcak suda 15 dakika bekletin. Süzdükten sonra birkaç kez yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Ayıklanmış taze fasulyeyi yarı yarıya pişecek şekilde haşlayın. Suyunu süzün ve verev doğrayın. Eritilmiş tereyağında fasulyeyi soteleyin. Küp doğranmış biberleri ekleyin ve sotelemeye devam edin. 3 su bardağı sıcak su ekleyip, kaynatın. Tuz, karabiber ve süzülmüş pirinci katın. Önce harlı daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz ile dereotunu ekleyin. Pilavı karıştırıp, ağzı kapalı olarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.