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Sebzeli Pilav

Sebzeli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram ıspanak

100 gram kıyılmış badem

5 diş sarımsak

4 adet soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

500 gram basmati pirinci

Üç buçuk su bardağı etsuyu

50 gram kuş üzümü

1 demet dereotu

Tuz

Karabiber

Muskat

Yenibahar

YAPILIŞI

Ispanağı bol suyla yıkayın. Tencerede, su eklemeden kendi suyuyla çok az pişirin. Suyunu sıktıktan sonra irice doğrayın. Bademleri yapışmaz yüzeyli tavada yağsız olarak kavurun. Küçük doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları yarım su bardağı zeytinyağında çok hafif kavurun. Pirinci ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Üç buçuk su bardağı et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pirinçler yumuşayana dek pişirin. Pilav demlendikten sonra üzerine ıspanağı, bademleri, suda bekletilmiş ve suyu süzülmüş kuş üzümlerini, muskatı, yenibaharı, karabiberi ve kıyılmış dereotunu ekleyin. Karıştırıp servis yapın.
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