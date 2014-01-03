Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram ıspanak
100 gram kıyılmış badem
5 diş sarımsak
4 adet soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
500 gram basmati pirinci
Üç buçuk su bardağı etsuyu
50 gram kuş üzümü
1 demet dereotu
Tuz
Karabiber
Muskat
Yenibahar
YAPILIŞI
Ispanağı bol suyla yıkayın. Tencerede, su eklemeden kendi suyuyla çok az pişirin. Suyunu sıktıktan sonra irice doğrayın. Bademleri yapışmaz yüzeyli tavada yağsız olarak kavurun. Küçük doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları yarım su bardağı zeytinyağında çok hafif kavurun. Pirinci ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Üç buçuk su bardağı et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pirinçler yumuşayana dek pişirin. Pilav demlendikten sonra üzerine ıspanağı, bademleri, suda bekletilmiş ve suyu süzülmüş kuş üzümlerini, muskatı, yenibaharı, karabiberi ve kıyılmış dereotunu ekleyin. Karıştırıp servis yapın.