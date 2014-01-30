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Sebzeli Pilav

Sebzeli Pilav
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı esmer pirinç

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet küçük havuç

6-7 adet taze fasulye

8-10 yaprak ıspanak

Yarım adet sarı dolmalık biber

Yarım adet kırmızı dolmalık biber

1 tatlı kaşığı nane

tuz

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp, su ve zeytinyağıyla birlikte tencereye alın. Bu arada havuç, fasulye, ıspanak ve dolmalık biberleri küçük küçük doğrayın. Su kaynadıktan sonra, ıspanak hariç doğranmış sebzeleri ve naneyi tencereye ekleyin. Pirinç suyunu çekmeye başlayınca, ıspanakları ve tuzu ekleyin. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis yapın.

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