Sebzeli Pilav

P irinci ayıklayıp, su ve zeytinyağıyla birlikte tencereye alın. Bu arada havuç, fasulye, ıspanak ve dolmalık biberleri küçük küçük doğrayın. Su kaynadıktan sonra, ıspanak hariç doğranmış sebzeleri ve naneyi tencereye ekleyin. Pirinç suyunu çekmeye başlayınca, ıspanakları ve tuzu ekleyin. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis yapın.