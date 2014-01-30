Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı esmer pirinç
3 su bardağı su
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet küçük havuç
6-7 adet taze fasulye
8-10 yaprak ıspanak
Yarım adet sarı dolmalık biber
Yarım adet kırmızı dolmalık biber
1 tatlı kaşığı nane
tuz
YAPILIŞI
Pirinci ayıklayıp, su ve zeytinyağıyla birlikte tencereye alın. Bu arada havuç, fasulye, ıspanak ve dolmalık biberleri küçük küçük doğrayın. Su kaynadıktan sonra, ıspanak hariç doğranmış sebzeleri ve naneyi tencereye ekleyin. Pirinç suyunu çekmeye başlayınca, ıspanakları ve tuzu ekleyin. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis yapın.