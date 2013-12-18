Sebzeli Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biberlerin sap ve çekirdek kısımlarını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış sarımsak ile ceviz içi ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Diğer taraftan kurutulmuş domatesi sıcak suda 15 dakika bekletin. Süzüp, küp şeklinde doğrayın. Biberlerin içine katın ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Kaynadıktan sonra şehriyeyi ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.