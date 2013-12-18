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Sebzeli Şehriye Pilavı

Sebzeli Şehriye Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet dolmalık biber

1 adet kırmızı biber

1 su bardağı arpa şehriye

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

4 adet ceviz içi,

tuz

4 adet kurutulmuş domates

Bir buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Biberlerin sap ve çekirdek kısımlarını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış sarımsak ile ceviz içi ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Diğer taraftan kurutulmuş domatesi sıcak suda 15 dakika bekletin. Süzüp, küp şeklinde doğrayın. Biberlerin içine katın ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Kaynadıktan sonra şehriyeyi ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
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