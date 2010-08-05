DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Sebzeli Kuskus

Sebzeli Kuskus

Sebzeli Kuskus
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kuskus

Karnabahar, brokoli, havuç, brüksellahanası, dondurucunuzda varsa bezelye

Arpacık soğan

Sarımsak

Sızma zeytinyağı

Baharat

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları soteledikten sonra, buketlere ayırdığınız brokoli, karnabahar ve diğer sebzeleri az kaynar su ile ekleyin tencereye, pişmeye bırakın. En son tuz ve dileğiniz baharatları ekleyin. Ben bahar koksun istedim, kurutulmuş dereotu, maydanoz ve nane seçtim. Kuskusu az yağ koyduğunuz kaynar suda haşlayın, süzün. Sebze sosunuzla harmanlayın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN