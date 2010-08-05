Sebzeli Kuskus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları soteledikten sonra, buketlere ayırdığınız brokoli, karnabahar ve diğer sebzeleri az kaynar su ile ekleyin tencereye, pişmeye bırakın. En son tuz ve dileğiniz baharatları ekleyin. Ben bahar koksun istedim, kurutulmuş dereotu, maydanoz ve nane seçtim. Kuskusu az yağ koyduğunuz kaynar suda haşlayın, süzün. Sebze sosunuzla harmanlayın.