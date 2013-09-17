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Sofra / Pilavlar / Safranlı Kajulu Pilav

Safranlı Kajulu Pilav

Safranlı Kajulu Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç (herkesin pirinç tercihine uygun bir tariftir ama ben basmati öneririm)

4 su bardağı kaynar su

2 adet tavuk bulyon (evinizde gerçek tavuk suyu varsa yarı yarıya kullanın)

Bir avuç kaju (tuzsuz ve kabuksuz yer fıstığı da olabilir)

1 tatlı kaşığı safran

4 çorba kaşığı sıvı yağ

(pilavda alıştığınız her yağ olabilir)

YAPILIŞI

Pirinci çok iyi yıkayın ve süzgeçte bekletin. Yağda kajuları ve tavuk bulyonları, fıstıkların rengi biraz koyulaşana kadar kavurun. Pirinci ekleyin ve birlikte 1 dakika daha kavurarak suyu katın. Kaynar su ekledikten sonra safran ilave edin ve bir kez karıştırıp tencerenin altını iyice kısın. Pirinç suyu çekinceye kadar bekletin. Daha sonra kapakla tencere arasına temiz bir bez örtüp, ocağı kapatın ve iyice demlenmeye bırakın.
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