Siirt Köftesi (Kitel)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar iyice yoğurun. Diğer taraftan iç malzeme için kıyma,ince kıyılmış soğan ve maydanoz, margarin, haşlanmış pirinç, reyhan, tuz, karabiber ile pul biberi derin bir kaba alıp, karıştırın. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, incelterek yuvarlak şekil verin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin. Köfteleri kaynamış tuzlu suda 10 dakika haşlayın ve sıcak olarak servis yapın.