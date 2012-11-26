Siirt Köftesi (Kitel)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Dışı için: 1 kg ince bulgur
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç malzemesi:
2 adet soğan
500 gram orta yağlı kıyma
Yarım demet maydanoz
125 gram oda sıcaklığında margarin
Yarım çay bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı reyhan
Tuz, karabiber, pul biber
Haşlamak için:
Yeteri kadar su, tuz
YAPILIŞI
Öncelikle bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar iyice yoğurun. Diğer taraftan iç malzeme için kıyma,ince kıyılmış soğan ve maydanoz, margarin, haşlanmış pirinç, reyhan, tuz, karabiber ile pul biberi derin bir kaba alıp, karıştırın. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, incelterek yuvarlak şekil verin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin. Köfteleri kaynamış tuzlu suda 10 dakika haşlayın ve sıcak olarak servis yapın.