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Sofra / Pilavlar / Siirt Köftesi (Kitel)

Siirt Köftesi (Kitel)

Siirt Köftesi (Kitel)
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • SİİRT
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dışı için: 1 kg ince bulgur

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz



İç malzemesi:

2 adet soğan

500 gram orta yağlı kıyma

Yarım demet maydanoz

125 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı reyhan

Tuz, karabiber, pul biber



Haşlamak için:

Yeteri kadar su, tuz

YAPILIŞI

Öncelikle bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar iyice yoğurun. Diğer taraftan iç malzeme için kıyma,ince kıyılmış soğan ve maydanoz, margarin, haşlanmış pirinç, reyhan, tuz, karabiber ile pul biberi derin bir kaba alıp, karıştırın. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, incelterek yuvarlak şekil verin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin. Köfteleri kaynamış tuzlu suda 10 dakika haşlayın ve sıcak olarak servis yapın.
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