Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çay bardağı ince bulgur
4 su bardağı su
1 çorba kaşığı biber ve domates
salçası karışımı
1 çorba kaşığı tuz
1 adet orta boy soğan
YAPILIŞI
Su, salça ve tuzu tencereye alarak kaynamaya bırakın. Su kaynadığında bulguru ilave edin. Bulgur hafif sulu kalana dek pişmeye bırakın. Ocağın altını kapatın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleştirin. Toz kırmızıbiberi ilave ederek karıştırın. Pilavın üzerine gezdirin. Karabiberi serperek sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Simit aşını, karışık turşu ile servis yapabilirsiniz.