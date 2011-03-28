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Sofra / Pilavlar / Simit Aşı

Simit Aşı

Simit Aşı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı ince bulgur

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı biber ve domates

salçası karışımı

1 çorba kaşığı tuz

1 adet orta boy soğan

YAPILIŞI

Su, salça ve tuzu tencereye alarak kaynamaya bırakın. Su kaynadığında bulguru ilave edin. Bulgur hafif sulu kalana dek pişmeye bırakın. Ocağın altını kapatın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleştirin. Toz kırmızıbiberi ilave ederek karıştırın. Pilavın üzerine gezdirin. Karabiberi serperek sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Simit aşını, karışık turşu ile servis yapabilirsiniz.
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