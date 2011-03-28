Sofra Tarifi

2 çay bardağı ince bulgur 4 su bardağı su 1 çorba kaşığı biber ve domates salçası karışımı 1 çorba kaşığı tuz 1 adet orta boy soğan

YAPILIŞI

Su, salça ve tuzu tencereye alarak kaynamaya bırakın. Su kaynadığında bulguru ilave edin. Bulgur hafif sulu kalana dek pişmeye bırakın. Ocağın altını kapatın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleştirin. Toz kırmızıbiberi ilave ederek karıştırın. Pilavın üzerine gezdirin. Karabiberi serperek sıcak olarak servis yapın.