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Siyah Pirinç Pilavı

Siyah Pirinç Pilavı
  • 2 Kişilik
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 neskafe fincanı siyah pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy pırasa

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

4 adet kültür mantarı

4-5 adet tatlı badem

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Yeteri kadar su

Yarımşar çay kaşığı karabiber ve yenibahar

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yarım saat sıcak suda dinlendirin. Tereyağını bir tencerede eritip, kıyılmış pırasa ekleyin ve hafifçe kavurun. Dolmalık fıstık ve kıyılmış mantar ilave edip 2 dakika kavurun. Badem, kuş üzümü ve suyu süzülmüş pirinç ekleyip 2 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su, karabiber ve yenibahar ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pilav suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ve tencerenin kapağı ile kapatıp 5 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
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