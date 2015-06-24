Siyah Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 neskafe fincanı siyah pirinç
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet küçük boy pırasa
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
4 adet kültür mantarı
4-5 adet tatlı badem
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
Yeteri kadar su
Yarımşar çay kaşığı karabiber ve yenibahar
Tuz
YAPILIŞI
Pirinci yarım saat sıcak suda dinlendirin. Tereyağını bir tencerede eritip, kıyılmış pırasa ekleyin ve hafifçe kavurun. Dolmalık fıstık ve kıyılmış mantar ilave edip 2 dakika kavurun. Badem, kuş üzümü ve suyu süzülmüş pirinç ekleyip 2 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su, karabiber ve yenibahar ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pilav suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ve tencerenin kapağı ile kapatıp 5 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.