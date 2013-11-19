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Soğuk Bahar Pilavı

Soğuk Bahar Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet patlıcan

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2 dal taze soğan

5 dal ince kıyılmış maydanoz

2 adet defne yaprağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp, sıcak suda yarım saat bekletin. Patlıcanları da alacalı soyup, küçük küp şeklinde doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Zeytinyağını tencereye alın. İnce kıyılmış sarımsak ve suyu süzülüp, kurulanmış patlıcanları çevirerek kavurun. Küçük doğranmış biberleri ve taze soğanı ekleyip, kavurmaya devam edin. En son suyunu süzdüğünüz pirinci katın. Tüm malzemeyi birkaç dakika daha kavurun. Üzerine su, tuz ve karabiber ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, pilav suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra üzerine maydanoz ve defne yapraklarını atıp, ince kıyılmış limon kabuğu serperek pilavı soğumaya bırakın. İyice soğuyunca, defne yapraklarını da tencereden alın. Pilavı soğuk olarak servis yapın. Not: Dilerseniz bahar pilavını ılık olarak da servis yapabilirsiniz.
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