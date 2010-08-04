Söke Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletip süzün. İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Dolmalık fıstık, üzüm ve bademi ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç, sıcak su, çubuk tarçın, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte pirinç suyu çekene kadar pişirin. Çubuk tarçını çıkarın ve tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika demlendirin.