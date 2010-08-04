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Söke Pilavı

Söke Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

Bir buçuk su bardağı sıcak su

1 adet orta boy soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzüm

Yarım çay bardağı ince kıyılmış

badem, tuz, karabiber

1 adet çubuk tarçın

1 adet kesme şeker

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletip süzün. İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Dolmalık fıstık, üzüm ve bademi ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç, sıcak su, çubuk tarçın, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte pirinç suyu çekene kadar pişirin. Çubuk tarçını çıkarın ve tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika demlendirin.
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