Sosisli Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

3 su bardağı suyu kaynatın. İçine pirinci ve yarım su bardağı zeytinyağını ilave edip 15 dakika pişirin. Bu arada havuç ve patatesi küp doğrayın. Kalan yağda doğranmış sosisleri ve sarımsağı 3 dakika kavurun. Üzerine doğranmış sebzeleri, bezelyeyi, tuz ve baharatı ekleyip 3 dakika daha kavurun. Bu sebzeli karışımı pişmekte olan pilava ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pilavı demlendirin. Demlendikten sonra dilediğiniz şekilde servis tabağına aktarıp servis yapın.