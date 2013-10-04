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Sosisli Sebzeli Pilav

Sosisli Sebzeli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı su

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı zeytinyağı

3 adet sosis

1'er adet patates ve havuç

1 adet sarımsak

1 su bardağı bezelye

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

3 su bardağı suyu kaynatın. İçine pirinci ve yarım su bardağı zeytinyağını ilave edip 15 dakika pişirin. Bu arada havuç ve patatesi küp doğrayın. Kalan yağda doğranmış sosisleri ve sarımsağı 3 dakika kavurun. Üzerine doğranmış sebzeleri, bezelyeyi, tuz ve baharatı ekleyip 3 dakika daha kavurun. Bu sebzeli karışımı pişmekte olan pilava ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pilavı demlendirin. Demlendikten sonra dilediğiniz şekilde servis tabağına aktarıp servis yapın.
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