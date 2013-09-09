Soya Filizli Pilav

Yıkanmış pirinci zeytinyağında hafifçe kavurun. Biberleri 1 cm genişliğinde doğrayıp, soya filiziyle birlikte pirince ekleyin. Piyazlık doğranmış soğanı da kattıktan sonra, tuzunu ayarlayın. Sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kiraz domatesle süsleyip, sıcak servis yapın.