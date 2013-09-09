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Sofra / Pilavlar / Soya Filizli Pilav

Soya Filizli Pilav

Soya Filizli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kepekli pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2-3 adet sivri biber

200 gram soya filizi

1 adet küçük boy soğan

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Süslemek için:

Kiraz domates

YAPILIŞI

Yıkanmış pirinci zeytinyağında hafifçe kavurun. Biberleri 1 cm genişliğinde doğrayıp, soya filiziyle birlikte pirince ekleyin. Piyazlık doğranmış soğanı da kattıktan sonra, tuzunu ayarlayın. Sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kiraz domatesle süsleyip, sıcak servis yapın.
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