Soya Filizli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kepekli pirinç
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2-3 adet sivri biber
200 gram soya filizi
1 adet küçük boy soğan
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Süslemek için:
Kiraz domates
YAPILIŞI
Yıkanmış pirinci zeytinyağında hafifçe kavurun. Biberleri 1 cm genişliğinde doğrayıp, soya filiziyle birlikte pirince ekleyin. Piyazlık doğranmış soğanı da kattıktan sonra, tuzunu ayarlayın. Sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kiraz domatesle süsleyip, sıcak servis yapın.