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Soya Soslu Pilav

Soya Soslu Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

1 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı su

1 tablet tavuk bulyon

2 adet kırmızı biber

1 kase mantar

3 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı konserve mısır

Karabiber

YAPILIŞI

Pilav için 1 çorba kaşığı yağda yıkanıp süzülmüş pirinci kavurun. Üzerine su ve tavuk bulyonu ekleyin. Pilav suyunu çekince, demlenmeye bırakın. Bu arada tavaya kalan 1 çorba kaşığı yağı alın. Şerit biçiminde doğranmış kırmızı biberi soteleyin. Küçük doğranmış mantarı ve mısırı atın. Karabiberi ve soya sosu ekleyerek, 1-2 dakika pişirin. Önceden pişirdiğiniz pilava soya soslu malzemeyi ekleyip, karıştırarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soya sosu yeteri kadar tuzlu olduğundan, pilavı pişirirken tuz ilave etmenize gerek yok.
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