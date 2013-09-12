Soya Soslu Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
1 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı su
1 tablet tavuk bulyon
2 adet kırmızı biber
1 kase mantar
3 çorba kaşığı soya sosu
2 çorba kaşığı konserve mısır
Karabiber
YAPILIŞI
Pilav için 1 çorba kaşığı yağda yıkanıp süzülmüş pirinci kavurun. Üzerine su ve tavuk bulyonu ekleyin. Pilav suyunu çekince, demlenmeye bırakın. Bu arada tavaya kalan 1 çorba kaşığı yağı alın. Şerit biçiminde doğranmış kırmızı biberi soteleyin. Küçük doğranmış mantarı ve mısırı atın. Karabiberi ve soya sosu ekleyerek, 1-2 dakika pişirin. Önceden pişirdiğiniz pilava soya soslu malzemeyi ekleyip, karıştırarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Soya sosu yeteri kadar tuzlu olduğundan, pilavı pişirirken tuz ilave etmenize gerek yok.