Soya Soslu Pilav

Pilav için 1 çorba kaşığı yağda yıkanıp süzülmüş pirinci kavurun. Üzerine su ve tavuk bulyonu ekleyin. Pilav suyunu çekince, demlenmeye bırakın. Bu arada tavaya kalan 1 çorba kaşığı yağı alın. Şerit biçiminde doğranmış kırmızı biberi soteleyin. Küçük doğranmış mantarı ve mısırı atın. Karabiberi ve soya sosu ekleyerek, 1-2 dakika pişirin. Önceden pişirdiğiniz pilava soya soslu malzemeyi ekleyip, karıştırarak servis yapın.