DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Sumak Suyunda Taze Soğanlı Pilav

Sumak Suyunda Taze Soğanlı Pilav

Sumak Suyunda Taze Soğanlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı et ya da tavuk suyu

1 çorba kaşığı tane sumak

Yeteri kadar su

3 çorba kaşığı tereyağı

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz, tuz

YAPILIŞI

Et suyunu bir tencereye alıp üzerine sumağı ilave edin. Bir taşım kaynatın ve süzüp kenara alın. Pirinci üzerini geçecek kadar ılık suda 20 dakika bekletip süzün. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine pirinci ilave edin ve pirinç beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Kıyılmış soğan ve maydanozu ilave edin. Bir-iki çevirip sumak suyunu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene dek pişirin. Üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilav��
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN