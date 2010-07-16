Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pilavlık bulgura üzeri bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip şişmesini sağlayın. İnce kıyılmış soğan, sarımsak, sıvı yağ, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve pul biber ilave edip karıştırın. İnce kıyılmış nane ve maydanoz ekleyip bütün malzemeyi tekrar karıştırarak servis tabağına alın. Antrikotu yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartın. 1 parmak uzunluğunda kesin ve tappulenin üzerine yerleştirin. Hardal sos için, ufak bir kasede hardal, sıvı yağ ve limon suyunu karıştırın. Et ve tappulenin üzerine gezdirin.