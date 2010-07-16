DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Tappule

Tappule

Tappule
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çorba kaşığı limon suyu

Tuz, pul biber

5-6 dal taze nane

Yarım demet maydanoz

250 gram antrikot



Hardal sosu için:

1 çay kaşığı hardal

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Pilavlık bulgura üzeri bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip şişmesini sağlayın. İnce kıyılmış soğan, sarımsak, sıvı yağ, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve pul biber ilave edip karıştırın. İnce kıyılmış nane ve maydanoz ekleyip bütün malzemeyi tekrar karıştırarak servis tabağına alın. Antrikotu yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartın. 1 parmak uzunluğunda kesin ve tappulenin üzerine yerleştirin. Hardal sos için, ufak bir kasede hardal, sıvı yağ ve limon suyunu karıştırın. Et ve tappulenin üzerine gezdirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN