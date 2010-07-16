Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çorba kaşığı limon suyu
Tuz, pul biber
5-6 dal taze nane
Yarım demet maydanoz
250 gram antrikot
Hardal sosu için:
1 çay kaşığı hardal
3 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Pilavlık bulgura üzeri bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip şişmesini sağlayın. İnce kıyılmış soğan, sarımsak, sıvı yağ, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve pul biber ilave edip karıştırın. İnce kıyılmış nane ve maydanoz ekleyip bütün malzemeyi tekrar karıştırarak servis tabağına alın. Antrikotu yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartın. 1 parmak uzunluğunda kesin ve tappulenin üzerine yerleştirin. Hardal sos için, ufak bir kasede hardal, sıvı yağ ve limon suyunu karıştırın. Et ve tappulenin üzerine gezdirin.