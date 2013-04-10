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Sofra / Pilavlar / Tarçınlı Pilav

Tarçınlı Pilav

Tarçınlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tarçın

2 su bardağı pirinç

100 gram tereyağı

1 adet küp doğranmış havuç

1'er adet küp doğranmış kırmızı ve sarı biber

3 buçuk su bardağı sıcak sebze suyu

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, sıcak suda 10 dakika dinlendirin. Suyunu süzdürüp, tereyağında kavurun. Haşlanmış havuç, kırmızı-sarı biber ve sebze suyunu ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz ekleyip, ocaktan alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. Üzerine tarçın serpip, pilavı yavaş hareketlerle karıştırın ve sıcak servis yapın.
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