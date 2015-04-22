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Sofra / Pilavlar / Tavuklu pilav

Tavuklu pilav

Tavuklu pilav
  • 2-4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı pirinç

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

Bir tutam tuz

Bir tutam mahlep

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşlayın ve eti sudan alıp, elinizle didikleyin. Pirincin üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve 15 dakika bekledikten sonra süzün. Birkaç kez yıkadıktan sonra tereyağında kavurun. Üzerine tavuğu haşladığınız sudan 1 su bardağı koyun ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav piştikten sonra içine tuz, mahlep ve tavuk etini katıp, 15 dakika demlenmeye bırakın.
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