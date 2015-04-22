Tavuklu pilav

Sofra Tarifi

1 adet tavuk göğsü 1 su bardağı pirinç Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı 1 su bardağı tavuk suyu Bir tutam tuz Bir tutam mahlep

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşlayın ve eti sudan alıp, elinizle didikleyin. Pirincin üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve 15 dakika bekledikten sonra süzün. Birkaç kez yıkadıktan sonra tereyağında kavurun. Üzerine tavuğu haşladığınız sudan 1 su bardağı koyun ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav piştikten sonra içine tuz, mahlep ve tavuk etini katıp, 15 dakika demlenmeye bırakın.