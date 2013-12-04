Tavuklu Sarımsaklı Pilav (Arroz Con Polo)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuğu sıvı yağda suyunu salıp yeniden çekene dek ara ara karıştırarak soteleyin. Küp doğranmış soğan, domates, kıyılmış biber, bezelye ve sarımsak ekleyip 15 dakika daha kavurun. Pirinci bol su ile yıkayıp üzerine ilave edin. Toz kırmızıbiber, defne yaprağı, karabiber, kekik ve safran ekleyip, tuzunu ayarlayın. Pirincin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte göz göz olana dek pişirin. Limon suyuyla karıştırarak servis yapın.