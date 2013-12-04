Tavuklu Sarımsaklı Pilav (Arroz Con Polo)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram kuşbaşı piliç budu
4 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
3 adet domates
2 adet kırmızı biber
1 su bardağı bezelye
1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak
İki buçuk su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı safran
Yeteri kadar su
1 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tavuğu sıvı yağda suyunu salıp yeniden çekene dek ara ara karıştırarak soteleyin. Küp doğranmış soğan, domates, kıyılmış biber, bezelye ve sarımsak ekleyip 15 dakika daha kavurun. Pirinci bol su ile yıkayıp üzerine ilave edin. Toz kırmızıbiber, defne yaprağı, karabiber, kekik ve safran ekleyip, tuzunu ayarlayın. Pirincin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte göz göz olana dek pişirin. Limon suyuyla karıştırarak servis yapın.