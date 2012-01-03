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Tavuklu Tel Şehriye Pilavı

Tavuklu Tel Şehriye Pilavı
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı Tel Şehriye

300-400 gr kuşbaşı doğranmış tavuk eti

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet sarı dolmalık biber

1 kase haşlanmış bezelye

2 su bardağı tavuk suyu (2 su bardağı su + 1 küp tavuk bulyon da olabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Sıvı yağ tencereye alınıp ısıtılır. Üzerine tel şehriye dökülüp rengi dönünceye kadar kavrulur ve ocak kapatılır. Başka bir tencerede tereyağı eritilir. Küp şeklinde doğranmış biberler eklenip kavrulur. Tavuk etleri eklenip, etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Tavuk etinin üzerine kavrulmuş şehriye ve haşlanmış bezelye eklenip karıştırılır. Sıcak tavuk suyu, tuz ve karabiber eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılıp kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir. Demlenmesi için 15 dakika kadar bekletilip, sıcak olarak servis yapılır.

PÜF NOKTASI

http://annekizmutfaktayiz.blogspot.com/
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