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Taze Fasulyeli Pilav

Taze Fasulyeli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram taze fasulye (şeker ya da çalı)

İki buçuk su bardağı pirinç

2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

4 çorba kaşığı konserve mısır

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Taze fasulyeyi yıkayıp, yarım santim eninde doğrayın ve 1 su bardağını kenara ayırın. Pirinçleri ılık tuzlu suda 30 dakika bekletip, iyice yıkayın. Soğanı incecik kıyın. Yayvan bir tencereye, zeytinyağını koyup soğan ve fasulyeleri birlikte 10 dakika kavurun. Pirinci katıp, üzerini örtecek kadar sıcak su koyun. 10 dakika hızlı, 15 dakika çok kısık ateşte pişirin. Kenara ayırdığınız fasulyeleri, sıvı yağda 3-4 dakika kavurun. Pilavı, kavurduğunuz fasulye ve mısırla süsleyerek servis yapın.

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