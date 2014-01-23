Taze Fasulyeli Pilav

Taze fasulyeyi yıkayıp, yarım santim eninde doğrayın ve 1 su bardağını kenara ayırın. Pirinçleri ılık tuzlu suda 30 dakika bekletip, iyice yıkayın. Soğanı incecik kıyın. Yayvan bir tencereye, zeytinyağını koyup soğan ve fasulyeleri birlikte 10 dakika kavurun. Pirinci katıp, üzerini örtecek kadar sıcak su koyun. 10 dakika hızlı, 15 dakika çok kısık ateşte pişirin. Kenara ayırdığınız fasulyeleri, sıvı yağda 3-4 dakika kavurun. Pilavı, kavurduğunuz fasulye ve mısırla süsleyerek servis yapın.