Tel Şehriyeli Baharatlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağları yapışmaz yüzeyli tencereye koyup, hafif ısıtın. Şehriyeyi, altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın ve tencereden alın. Geriye çok az yağ kalmasına rağmen, tencere yapışmaz olduğu için, incecik kıyılmış soğanı da ekleyip sote edin. Bu arada kaynamamış sıcak su ile ıslattığınız pirinci, yıkayıp süzün. Soğan biraz kavrulunca, üzerine kavrulmuş şehriye ve pirinci ilave edin. Ayrıca bir çay kaşığı tarçın, yenibahar ve toz kırmızıbiber koyup, biraz kavurun. 2 su bardağı kaynamış suyu ekleyin. Tuzunu, temizlenip ortalarındaki filizleri çıkarılmış, ortadan ikiye bölünmüş 4 diş sarımsağı ilave edin. En son da küçük bir tane çubuk tarçın koyup, kaynaması çin ocağın altını biraz açın. Kaynayınca tuzunu kontrol edin ve ocağın altını kısın. 10-15 dakikada tamamen suyunu çekecektir. Bu süre içerisinde minik bir tavada 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile badem ve dolmalık fıstıkları kavurun. Ocağın altını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Dilerseniz çubuk tarçın ve sarımsakları çıkartın. Kavrulmuş dolmalık fıstığı ve bademi biraz tarçın ve yenibaharla harmanlayın. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp, karıştırın. Limonlu-bademli karışımı pilava katıp, harmanlayın. 5-10 dakika daha dinlendirip, servis yapın.