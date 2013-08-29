Tosun Paşa Pilavı

Pirinci ayıklayın. Tuzlu sıcak suda 1 saat bekletin. Suyunu süzüp, iyice yıkayın. Tencereye tereyağını koyun. Eriyince tuz, kesme şeker, su, defne yaprağı, tarçın ve et suyu tabletini ekleyin. Kaynayınca pirinci ilave edin. Karıştırıp üzerine haşlanmış nohut ve kuru üzümü yayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Dilerseniz çukur bir kaseye pilavı koyup, servis tabağına ters çevirerek servis yapın.