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Sofra / Pilavlar / Tosun Paşa Pilavı

Tosun Paşa Pilavı

Tosun Paşa Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet kesme şeker

1 adet et suyu tableti

1 adet defne yaprağı

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı kuru üzüm

Tuz, karabiber, tarçın

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayın. Tuzlu sıcak suda 1 saat bekletin. Suyunu süzüp, iyice yıkayın. Tencereye tereyağını koyun. Eriyince tuz, kesme şeker, su, defne yaprağı, tarçın ve et suyu tabletini ekleyin. Kaynayınca pirinci ilave edin. Karıştırıp üzerine haşlanmış nohut ve kuru üzümü yayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Dilerseniz çukur bir kaseye pilavı koyup, servis tabağına ters çevirerek servis yapın.
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