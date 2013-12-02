Tumbik Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy soğan
1 çay bardağı fıstık
1 çay bardağı tel şehriye
2-3 adet havuç
1 çay bardağı kuş üzümü
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı hazır dolma baharatı
1 çorba kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
6 su bardağı tavuk veya et suyu
YAPILIŞI
Kıyılmış soğan, fıstık, tel şehriye, haşlanıp doğranmış havuç, kuş üzümü ve sıvı yağı tencereye alın. Dolmalık fıstığın rengi dönene dek kavurun. Pirinç ekleyip 1 dakika daha kavurun. Tavuk veya et suyu ilave edin. Pirinç suyu çekip göz göz olana dek pişirin. Dolma baharatı, tarçın, toz şeker ve tuz ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Ilık olarak servis yapın.