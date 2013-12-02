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Tumbik Pilavı

Tumbik Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı fıstık

1 çay bardağı tel şehriye

2-3 adet havuç

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı hazır dolma baharatı

1 çorba kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı tavuk veya et suyu

YAPILIŞI

Kıyılmış soğan, fıstık, tel şehriye, haşlanıp doğranmış havuç, kuş üzümü ve sıvı yağı tencereye alın. Dolmalık fıstığın rengi dönene dek kavurun. Pirinç ekleyip 1 dakika daha kavurun. Tavuk veya et suyu ilave edin. Pirinç suyu çekip göz göz olana dek pişirin. Dolma baharatı, tarçın, toz şeker ve tuz ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Ilık olarak servis yapın.
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