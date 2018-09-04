Üzümlü Etli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda süzgece alıp suyunu iyice süzdürün. Nohudun kabuklarını temizleyip kenara alın. Küçük küp doğranmış eti tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak kavurun. Tereyağı ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Kıyılmış soğan ekleyip, soğan yumuşayana dek sotelemeye devam edin. Pirinci katıp bir-iki çevirin. Üzüm ve nohut ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Su ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, harmanlayın ve üzerini önce mutfak havlusu sonra tencerenin kapağı ile kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın