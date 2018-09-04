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Üzümlü Etli Pilav

Üzümlü Etli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kuzu veya dana kuşbaşı

2 su bardağı baldo pirinç

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı kuru üzüm

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2.5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda süzgece alıp suyunu iyice süzdürün. Nohudun kabuklarını temizleyip kenara alın. Küçük küp doğranmış eti tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak kavurun. Tereyağı ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Kıyılmış soğan ekleyip, soğan yumuşayana dek sotelemeye devam edin. Pirinci katıp bir-iki çevirin. Üzüm ve nohut ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Su ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, harmanlayın ve üzerini önce mutfak havlusu sonra tencerenin kapağı ile kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın
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