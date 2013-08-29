Üzümlü Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım demet kıyılmış dereotu
3 çorba kaşığı kuş üzümü
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
4 adet arpacık soğan
Yarım tatlı kaşığı yenibahar
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 adet karanfil
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz, karabiber
Yeteri kadar sıcak su
YAPILIŞI
Dolmalık fıstıkları bir tavaya alıp kısık ateşte kavurun. Üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve kıyılmış dereotu ekleyip bir-iki çevirdikten sonra kenara alın. Kuş üzümlerini sıcak suya koyup 10 dakika bekletin. Kalan tereyağı ve zeytinyağını kızdırın. Üzerine pirinci, soğanları ve tuzu ekleyip 5 dakika karıştırarak kavurun. Kuş üzümü ve kuru üzümleri ilave edin. 10 dakika ağır ateşte kavurduktan sonra 3 su bardağı sıcak su, yenibahar, tarçın, karanfil, toz şeker ve karabiber ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika harlı, 15 dakikada kısık ateşte pişirin. Altını kapatıp kenara aldığınız fıstıklı karışımı pilavla karıştırın. Kağıt havluyu tencerenin üzerine kapatıp, 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.