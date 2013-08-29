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Üzümlü Pilav

Üzümlü Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım demet kıyılmış dereotu

3 çorba kaşığı kuş üzümü

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

4 adet arpacık soğan

Yarım tatlı kaşığı yenibahar

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber

Yeteri kadar sıcak su

YAPILIŞI

Dolmalık fıstıkları bir tavaya alıp kısık ateşte kavurun. Üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve kıyılmış dereotu ekleyip bir-iki çevirdikten sonra kenara alın. Kuş üzümlerini sıcak suya koyup 10 dakika bekletin. Kalan tereyağı ve zeytinyağını kızdırın. Üzerine pirinci, soğanları ve tuzu ekleyip 5 dakika karıştırarak kavurun. Kuş üzümü ve kuru üzümleri ilave edin. 10 dakika ağır ateşte kavurduktan sonra 3 su bardağı sıcak su, yenibahar, tarçın, karanfil, toz şeker ve karabiber ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika harlı, 15 dakikada kısık ateşte pişirin. Altını kapatıp kenara aldığınız fıstıklı karışımı pilavla karıştırın. Kağıt havluyu tencerenin üzerine kapatıp, 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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