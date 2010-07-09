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Sofra / Pilavlar / Üzümlü Risotto

Üzümlü Risotto

Üzümlü Risotto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet orta boy elma

Yarım su bardağı çekirdeksiz üzüm

1 su bardağı pirinç

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı masala

1su bardağı elma suyu

4 su bardağı su, tuz

YAPILIŞI

Esmer şeker ve tereyağını tencereye alıp, orta ateşte kavurun. Küp doğranmış elmayı, üzümle birlikte kavurun ve tencereye ilave edin. Ayrı bir yerde pirinç ve tarçını 2-3 dakika kavurup, tencereye alın. Masalayı ekleyin. Elma suyunu ilave edip, suyunu çekene dek karıştırın. Ocağın ısısını yükseltin. Tuzunu ayarlayıp, su ilave edin. Hafif sulu kıvamlı kalana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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