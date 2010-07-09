Üzümlü Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Esmer şeker ve tereyağını tencereye alıp, orta ateşte kavurun. Küp doğranmış elmayı, üzümle birlikte kavurun ve tencereye ilave edin. Ayrı bir yerde pirinç ve tarçını 2-3 dakika kavurup, tencereye alın. Masalayı ekleyin. Elma suyunu ilave edip, suyunu çekene dek karıştırın. Ocağın ısısını yükseltin. Tuzunu ayarlayıp, su ilave edin. Hafif sulu kıvamlı kalana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.