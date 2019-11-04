Vişneli erikli pilav tarifi

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp kenara alın. Elmaları küp doğrayın ve kararmalarını önlemek için limonlu suda bekletin. Kuşüzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Tereyağını eritip yemeklik doğradığınız soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç ve dolmalık fıstığı ilave edin ve birkaç dakika kavurun. Elmaları süzüp sudan geçirdikten sonra tencereye ekleyin. Bir-iki dakika daha kavurun. Malzemenin üzerini 1 parmak geçecek kadar su katın. Kuşüzümü, tuz, karabiber ve tarçın ekleyin. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Vişneleri tencereye ekleyin. Suyunu tamamen çekene dek pişirin. Pilavı karıştırıp, tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.