Vişneli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın ve bir tencereye alın. Üzerine 1 çorba kaşığı toz şeker ve 3 su bardağı su ilave edip, 5 dakika haşlayın. Bir kevgire alıp hiç suyu kalmayacak şekilde süzüp, suyunu kenara ayırın. Pirinci yıkayıp, üzerine çıkacak kadar ılık su ilave edin ve bir kenara alın. Tavuk etini kuşbaşı doğrayıp, zeytinyağında hafifçe kavurun. İçine halka doğranmış soğanı ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Üzerine 4 su bardağı su ilave edip, kısık ateşte pişirin. Daha sonra suyunu süzüp kenara alın. Islattığınız pirincin suyunu süzün. Tereyağının yarısını tencereye alın ve pirincin yarısını hafif kavurun. Pirincin üzerini geçecek kadar, haşladığınız vişnenin suyundan dökün. Tuz, karabiber katın. Kısık ateşte vişne suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tencereye kalan tereyağını koyun ve kalan pirinci ilave edip, hafif kavurun. Pirincin üzerini geçecek kadar kenara ayırdığınız tavuk suyu, tuz, karabiber katıp, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine soğanlı tavuğu katın ve karıştırın. İki ayrı tencerede pişirdiğiniz pilavı servis tabağında birleştirin. Vişne ile süsleyip, servis yapın.