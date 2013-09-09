Yaz Bulguru

Tereyağını eritin. Yemeklik doğranmış soğan ve fasulyeleri 3-4 dakika kavurun. Domatesleri rendeleyip tencereye ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Son olarak domates püresini ekleyip, fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. Bulguru ve suyu ekleyip pişirin. Demlenmeye bırakın. Servis tabağına aldıktan sonra ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.