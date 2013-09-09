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Sofra / Pilavlar / Yaz Bulguru

Yaz Bulguru

Yaz Bulguru
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı küçük doğranmış taze fasulye

3'er adet soğan ve domates

1 çay bardağı domates püresi

2 su bardağı bulgur

4 su bardağı su

Tuz, karabiber

Üzeri için:

5-6 dal maydanoz

2 adet taze soğan

YAPILIŞI

Tereyağını eritin. Yemeklik doğranmış soğan ve fasulyeleri 3-4 dakika kavurun. Domatesleri rendeleyip tencereye ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Son olarak domates püresini ekleyip, fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. Bulguru ve suyu ekleyip pişirin. Demlenmeye bırakın. Servis tabağına aldıktan sonra ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.
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