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Yedi Baharlı Bulgur Pilavı

Yedi Baharlı Bulgur Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 su bardağı su

3'er dal taze nane, dereotu,

maydanoz, fesleğen

1 adet kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

1'er adet domates ve soğan

Tuz, karabiber, kekik, nane

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kırmızı biber, dolmalık biber soğan ve domatesi küçük doğrayın. Taze nane, dereotu, maydanoz ve fesleğeni de ince kıyın. Zeytinyağını yayvan bir tencereye alıp soğanı, yeşil ve kırmızı biberleri ilave edin. Orta hararetli ateşte birkaç dakika kavurun. Bulguru yıkayıp, tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. 5-6 dakika kadar kavurduktan sonra 3 su bardağı suyu ilave edin. İnce kıyılmış nane, dereotu, maydanoz,
fesleğen ve domatesi de tencereye alın. Tuz, karabiber, birer tutam kekik ve nane de serpiştirdikten
sonra tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Suyunu çeken pilavın altını söndürüp, demlenmeye bırakın. Yarım saat sonunda pilavı bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak alt üst ettikten sonra servis yapın.
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