DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Yeşil Mercimekli Ve Karidesli Pilav

Yeşil Mercimekli Ve Karidesli Pilav

Yeşil Mercimekli Ve Karidesli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı tereyağı

400 gram karides

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

1.Yeşil mercimeği haşlayıp süzün. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, yıkayıp süzdüğünüz pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu yarı yarıya çekince mercimeği ekleyin.
2.Diğer taraftan kalan tereyağını bir tavaya alın. Üzerine karides, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuz ilave edip sote edin,
3.Pilav suyunu tamamen çekince, sotelediğiniz karidesi ilave edin. Daha sonra tencerenin üzerine kağıt bir havlu kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN