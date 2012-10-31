Yeşil Mercimekli Ve Karidesli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Yeşil mercimeği haşlayıp süzün. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, yıkayıp süzdüğünüz pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu yarı yarıya çekince mercimeği ekleyin.

2.Diğer taraftan kalan tereyağını bir tavaya alın. Üzerine karides, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuz ilave edip sote edin,

3.Pilav suyunu tamamen çekince, sotelediğiniz karidesi ilave edin. Daha sonra tencerenin üzerine kağıt bir havlu kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.